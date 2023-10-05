Груды камней на месте, где было почти 60 человек: первые фото и видео с места удара по селу Гроза
Не менее 51 погибшего и шестеро раненых — такие жуткие последствия российского теракта в селе Гроза Купянского района Харьковской области. На первых фотографиях и видео видно только груды камней на месте разрушенного магазина-кафе.
По предварительным выводам полиции, 5 октября РФ ударила ракетой Искандер по селу Гроза Купянского района Харьковской области.
Глава МВД Игорь Клименко говорит, что удар был очень точный, а потому есть подозрение, что наводчиком мог быть кто-то из местных.
В момент удара в местном кафе, которое расположено рядом с магазином, проходили поминки, поэтому людей было много, в общей сложности около 60.
Известно уже о 51 погибшем.
Удалось идентифицировано 29 тел погибших, остальные направлены в экспертные учреждения Харькова. Под завалами еще могут быть люди.
Фото: Харківська ОВА , Нацполіція
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