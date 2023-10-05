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Валентина Летяк, редактор ленты

Груды камней на месте, где было почти 60 человек: первые фото и видео с места удара по селу Гроза

Обстріл Грози
Фото: Харківська ОВА
Обстріл Грози
Фото: Харківська ОВА
Обстріл Грози
Фото: Харківська ОВА
Обстріл Грози
Фото: Харківська ОВА
удар по селу Гроза
Фото: міністр Ігор Клименко
Обстріл Грози
Обстріл Грози
Обстріл Грози
Обстріл Грози
удар по селу Гроза

Не менее 51 погибшего и шестеро раненых — такие жуткие последствия российского теракта в селе Гроза Купянского района Харьковской области. На первых фотографиях и видео видно только груды камней на месте разрушенного магазина-кафе.

По предварительным выводам полиции, 5 октября РФ ударила ракетой Искандер по селу Гроза Купянского района Харьковской области.

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Глава МВД Игорь Клименко говорит, что удар был очень точный, а потому есть подозрение, что наводчиком мог быть кто-то из местных.

В момент удара в местном кафе, которое расположено рядом с магазином, проходили поминки, поэтому людей было много, в общей сложности около 60.

Известно уже о 51 погибшем.

Удалось идентифицировано 29 тел погибших, остальные направлены в экспертные учреждения Харькова. Под завалами еще могут быть люди.

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Груды камней на месте, где было почти 60 человек: первые фото и видео с места удара по селу Гроза

Фото: Харківська ОВА , Нацполіція

Война в Украине, Ракетные удары России, Російська агресія, село Гроза, Харьковская область
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