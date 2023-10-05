В Херсоне без объявленной воздушной тревоги гремят взрывы
В шесть утра 5 октября в Херсоне слышны взрывы.
По словам местных жителей, громко в северной части города.
К слову, воздушная тревога в регионе пока не объявлена.
Областной центр находился под вражеским огнем и накануне вечером.
По Херсону вечером 4 октября армия РФ била с временно оккупированного левого берега.
Тогда мощные взрывы слышали люди в прибрежных зонах.
Полномасштабная война в Украине длится уже 589-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.російсь
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Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.Оксана Михайлова