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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Херсоне без объявленной воздушной тревоги гремят взрывы

Вибух
Фото: Depositphotos

В шесть утра 5 октября в Херсоне слышны взрывы.

По словам местных жителей, громко в северной части города.

К слову, воздушная тревога в регионе пока не объявлена.

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Областной центр находился под вражеским огнем и накануне вечером.

По Херсону вечером 4 октября армия РФ била с временно оккупированного левого берега.

Тогда мощные взрывы слышали люди в прибрежных зонах.

Полномасштабная война в Украине длится уже 589-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.російсь

Война в Украине, Взрыв, Новости Херсона, Російська агресія, РФ, Херсон
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