Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа
Жуткая авария автобуса в Венеции: среди погибших – четверо украинцев
Объясняем
С 1 октября штрафы до 150%: что будет за работу без РРО и кто может не устанавливать кассовые аппараты
В жестоком бою погибло много оккупантов – ГУР о высадке десанта в Крыму
Ударил по лицу и в сердце: на Киевщине мужчина из-за ревности убил дочь и напал на сына
Происшествия
Татьяна Забожко, редактор ленты

Попадание в Кировоградской области и проблемы со светом в РФ: главные события ночи 5 октября

Головне за ніч 5 жовтня

Ночью 5 октября российские войска выпустили из мыса Чауда, что в пока оккупированном Крыму, 29 ударных беспилотников типа Shahed-136/131.

24 Шахеда противовоздушная оборона уничтожила, однако попаданий избежать не удалось.

Атаковали дроны ночью и Россию.

Сейчас смотрят

После этого проблемы со светом начались в Курской и Брянской областях.

Подробнее о главных событиях ночи и утра читайте в подборке Фактов ICTV.

Ночная атака дронов

Ночью 5 октября российские войска атаковали ряд областей Украины выпущенными из Крыма Шахедами.

Группы дронов летали над украинскими регионами в течение трех часов.

10 БпЛА приземлили над Николаевской областью, девять – над Кировоградщиной, пять – над Одесчиной.

Однако те дроны, которые уничтожить не удалось, попали в объект инфраструктуры Кировоградской области.

Пожар после удара спасатели оперативно локализовали.

Ликвидация возгорания продолжается.

Погибших и пострадавших нет.

Удар по Днепропетровщине

Утром 5 октября российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области.

В городе повреждены 10 домов. Одна хозяйственная постройка уничтожена, еще четыре – побиты. Под удар попали линии электропередачи и газопровод.

Ранения получила 64-летняя женщина.

Взрывы в Миргороде

Взрывы в Миргороде Полтавской области были слышны в половине второго ночи 5 октября.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Мониторинговые каналы предполагают, что россияне могли выпустить крылатую ракету Искандер-К.

Обстрел Херсона и области

Ночью 5 октября под обстрелом находились Садовое и Приднепровское Херсонской области.

По областному центру россияне открыли огонь с временно оккупированного левого берега около шести утра.

В частности, серия взрывов была слышна в прибрежных районах Херсона.

В 09:17 начальник городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что обстрелы не прекращаются.

Удары по Харьковщине

Около 00:15 российские войска нанесли ракетный удар, предположительно из ЗРК С-300, по поселку Печенеги.

На территории дачного поселка повреждены два дома, вспыхнули пожары.

Около трех ночи из-за обстрела села Гороховатка вспыхнул пожар в лесу площадью 500 кв. м.

Проблемы со светом в России

Утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об ударах дронов по объектам инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах.

Там аварийные бригады пытаются возобновить электроснабжение.

По данным росСМИ, в Курской области обесточены 67 населенных пунктов.

На нарушение электроснабжения пожаловался и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Проблемы со светом, убеждает глава региона, начались после обстрела Суземки.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 05.10.2023
DeepStateMap
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Почему не приходят деньги ВПЛ – причины задержки выплат
гроші, гривні, виплати
Как передать показатели счетчика в Нафтогаз: инструкция пошагово
газовий лічильник
Выплаты от ООН: кто из украинцев получит 2 220 грн и как подать заявку
Гроші, виплати, гривня

Загрузка

Игры
Видео
Реформы в Украине: чего на самом деле хотят США и ставили ли они ультиматум

Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.

Оксана Михайлова
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Попадание в Кировоградской области и проблемы со светом в РФ: главные события ночи 5 октября
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Попадание в Кировоградской области и проблемы со светом в РФ: главные события ночи 5 октября
ДТП в Венеции: есть погибшие | ЕС готовит переговоры о вступлении… | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Попадание в Кировоградской области и проблемы со светом в РФ: главные события ночи 5 октября
СБУ объявила подозрение оккупанту | Репортаж на линии огня | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Попадание в Кировоградской области и проблемы со светом в РФ: главные события ночи 5 октября
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь