Попадание в Кировоградской области и проблемы со светом в РФ: главные события ночи 5 октября

Ночью 5 октября российские войска выпустили из мыса Чауда, что в пока оккупированном Крыму, 29 ударных беспилотников типа Shahed-136/131.

24 Шахеда противовоздушная оборона уничтожила, однако попаданий избежать не удалось.

Атаковали дроны ночью и Россию.

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После этого проблемы со светом начались в Курской и Брянской областях.

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Ночная атака дронов

Ночью 5 октября российские войска атаковали ряд областей Украины выпущенными из Крыма Шахедами.

Группы дронов летали над украинскими регионами в течение трех часов.

10 БпЛА приземлили над Николаевской областью, девять – над Кировоградщиной, пять – над Одесчиной.

Однако те дроны, которые уничтожить не удалось, попали в объект инфраструктуры Кировоградской области.

Пожар после удара спасатели оперативно локализовали.

Ликвидация возгорания продолжается.

Погибших и пострадавших нет.

Удар по Днепропетровщине

Утром 5 октября российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области.

В городе повреждены 10 домов. Одна хозяйственная постройка уничтожена, еще четыре – побиты. Под удар попали линии электропередачи и газопровод.

Ранения получила 64-летняя женщина.

Взрывы в Миргороде

Взрывы в Миргороде Полтавской области были слышны в половине второго ночи 5 октября.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Мониторинговые каналы предполагают, что россияне могли выпустить крылатую ракету Искандер-К.

Обстрел Херсона и области

Ночью 5 октября под обстрелом находились Садовое и Приднепровское Херсонской области.

По областному центру россияне открыли огонь с временно оккупированного левого берега около шести утра.

В частности, серия взрывов была слышна в прибрежных районах Херсона.

В 09:17 начальник городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что обстрелы не прекращаются.

Удары по Харьковщине

Около 00:15 российские войска нанесли ракетный удар, предположительно из ЗРК С-300, по поселку Печенеги.

На территории дачного поселка повреждены два дома, вспыхнули пожары.

Около трех ночи из-за обстрела села Гороховатка вспыхнул пожар в лесу площадью 500 кв. м.

Проблемы со светом в России

Утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об ударах дронов по объектам инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах.

Там аварийные бригады пытаются возобновить электроснабжение.

По данным росСМИ, в Курской области обесточены 67 населенных пунктов.

На нарушение электроснабжения пожаловался и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Проблемы со светом, убеждает глава региона, начались после обстрела Суземки.

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