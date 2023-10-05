Попадание в Кировоградской области и проблемы со светом в РФ: главные события ночи 5 октября
Ночью 5 октября российские войска выпустили из мыса Чауда, что в пока оккупированном Крыму, 29 ударных беспилотников типа Shahed-136/131.
24 Шахеда противовоздушная оборона уничтожила, однако попаданий избежать не удалось.
Атаковали дроны ночью и Россию.
После этого проблемы со светом начались в Курской и Брянской областях.
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Ночная атака дронов
Ночью 5 октября российские войска атаковали ряд областей Украины выпущенными из Крыма Шахедами.
Группы дронов летали над украинскими регионами в течение трех часов.
10 БпЛА приземлили над Николаевской областью, девять – над Кировоградщиной, пять – над Одесчиной.
Однако те дроны, которые уничтожить не удалось, попали в объект инфраструктуры Кировоградской области.
Пожар после удара спасатели оперативно локализовали.
Ликвидация возгорания продолжается.
Погибших и пострадавших нет.
Удар по Днепропетровщине
Утром 5 октября российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области.
В городе повреждены 10 домов. Одна хозяйственная постройка уничтожена, еще четыре – побиты. Под удар попали линии электропередачи и газопровод.
Ранения получила 64-летняя женщина.
Взрывы в Миргороде
Взрывы в Миргороде Полтавской области были слышны в половине второго ночи 5 октября.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Мониторинговые каналы предполагают, что россияне могли выпустить крылатую ракету Искандер-К.
Обстрел Херсона и области
Ночью 5 октября под обстрелом находились Садовое и Приднепровское Херсонской области.
По областному центру россияне открыли огонь с временно оккупированного левого берега около шести утра.
В частности, серия взрывов была слышна в прибрежных районах Херсона.
В 09:17 начальник городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что обстрелы не прекращаются.
Удары по Харьковщине
Около 00:15 российские войска нанесли ракетный удар, предположительно из ЗРК С-300, по поселку Печенеги.
На территории дачного поселка повреждены два дома, вспыхнули пожары.
Около трех ночи из-за обстрела села Гороховатка вспыхнул пожар в лесу площадью 500 кв. м.
Проблемы со светом в России
Утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об ударах дронов по объектам инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах.
Там аварийные бригады пытаются возобновить электроснабжение.
По данным росСМИ, в Курской области обесточены 67 населенных пунктов.
На нарушение электроснабжения пожаловался и губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Проблемы со светом, убеждает глава региона, начались после обстрела Суземки.
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