Пожар и люди под завалами: полиция показала первые минуты после удара РФ по Харькову

В полиции показали кадры с нагрудных камер патрульных, которые первыми прибыли на место ракетного удара по Харькову.

Соответствующее видео в Facebook опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

— Первые минуты после сегодняшней атаки российских террористов по городу Харьков, — написал он под видео.

Сейчас смотрят

Напомним, что утром 6 октября российские войска нанесли два удара по Харькову. В результате атаки погибли 10-летний мальчик и его 67-летняя бабушка. Родители и 11-месячный брат убитого мальчика – в больнице.

Полномасштабная война в Украине длится уже 590-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Алексей Билошицкий

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.