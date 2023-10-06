Пожар и люди под завалами: полиция показала первые минуты после удара РФ по Харькову
В полиции показали кадры с нагрудных камер патрульных, которые первыми прибыли на место ракетного удара по Харькову.
Соответствующее видео в Facebook опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.
— Первые минуты после сегодняшней атаки российских террористов по городу Харьков, — написал он под видео.
Напомним, что утром 6 октября российские войска нанесли два удара по Харькову. В результате атаки погибли 10-летний мальчик и его 67-летняя бабушка. Родители и 11-месячный брат убитого мальчика – в больнице.
Полномасштабная война в Украине длится уже 590-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Алексей Билошицкий
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