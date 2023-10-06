Вымогал взятку, чтобы отмазать от тюрьмы: в Днепре задержали прокурора

В Днепре Служба безопасности и Государственное бюро расследований задержали прокурора, который требовал взятку, чтобы отмазать фигуранта от тюрьмы.

Чиновник Левобережной окружной прокуратуры требовал $10 тыс. с местного жителя, сын которого является фигурантом расследования о мошенничестве и подделке документов, печатей и штампов.

За эту взятку прокурор обещал изменить квалификацию преступления на менее тяжкое.

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– В дальнейшем чиновник вообще пообещал закрыть соответствующее уголовное производство, в котором он был процессуальным руководителем, – рассказали в СБУ.

Правоохранители задержали прокурора с поличным во время передачи ему всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и избрании меры пресечения.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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