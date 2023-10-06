Вымогал взятку, чтобы отмазать от тюрьмы: в Днепре задержали прокурора
В Днепре Служба безопасности и Государственное бюро расследований задержали прокурора, который требовал взятку, чтобы отмазать фигуранта от тюрьмы.
Чиновник Левобережной окружной прокуратуры требовал $10 тыс. с местного жителя, сын которого является фигурантом расследования о мошенничестве и подделке документов, печатей и штампов.
За эту взятку прокурор обещал изменить квалификацию преступления на менее тяжкое.
– В дальнейшем чиновник вообще пообещал закрыть соответствующее уголовное производство, в котором он был процессуальным руководителем, – рассказали в СБУ.
Правоохранители задержали прокурора с поличным во время передачи ему всей суммы неправомерной выгоды.
Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и избрании меры пресечения.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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