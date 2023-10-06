Закрыт Крымский мост: в Севастополе снова раздаются взрывы
Во временно оккупированном Севастополе, что в Крыму, прогремели взрывы.
— Серия взрывов не утихает. Крымский мост закрыт, — написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Местные жители пишут, что громко в ряде районов — Шевченковском, Стрелецкой бухте и не только.
Рано утром оккупационные власти сообщали, что Севастополь атаковали дроны.
К слову, 6 октября в Минобороны России пожаловались на атаку безэкипажного катера в северо-западной части акватории Черного моря.
Полномасштабная война в Украине длится уже 590-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Большинство членов Конгресса США выступает за продолжение поддержки Украины, поэтому следующий пакет помощи будет принят, несмотря на смену спикера в Палате представителей. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби и призвал конгрессменов не откладывать решение.Оксана Лотоцкая