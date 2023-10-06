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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Закрыт Крымский мост: в Севастополе снова раздаются взрывы

вибух дим
Фото: Getty Images

Во временно оккупированном Севастополе, что в Крыму, прогремели взрывы.

— Серия взрывов не утихает. Крымский мост закрыт, — написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Местные жители пишут, что громко в ряде районов — Шевченковском, Стрелецкой бухте и не только.

Рано утром оккупационные власти сообщали, что Севастополь атаковали дроны.

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К слову, 6 октября в Минобороны России пожаловались на атаку безэкипажного катера в северо-западной части акватории Черного моря.

Полномасштабная война в Украине длится уже 590-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Севастополь
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