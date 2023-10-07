Нуждается в проверкеМарта Бондаренко, редактор ленты
В Херсоне с самого утра слышны взрывы: что известно
Российские оккупанты ночью били по Херсону. Утром взрывы в городе возобновились.
Ночью рашисты из артиллерии и минометов ударили по Херсону и Садовому. А за прошедшие сутки россияне запустили по Херсонской общине 47 снарядов.
Попадания зафиксировали в Херсоне, Садовом, Антоновке, Приднепровском и Инженерном. Один человек получил ранения.
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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 591-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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