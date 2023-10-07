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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Херсоне с самого утра слышны взрывы: что известно

Вибух
Фото: Depositphotos

Российские оккупанты ночью били по Херсону. Утром взрывы в городе возобновились.

Ночью рашисты из артиллерии и минометов ударили по Херсону и Садовому. А за прошедшие сутки россияне запустили по Херсонской общине 47 снарядов.

Попадания зафиксировали в Херсоне, Садовом, Антоновке, Приднепровском и Инженерном. Один человек получил ранения.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 591-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Херсон
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