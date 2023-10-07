В Херсоне с самого утра слышны взрывы: что известно

Российские оккупанты ночью били по Херсону. Утром взрывы в городе возобновились.

Ночью рашисты из артиллерии и минометов ударили по Херсону и Садовому. А за прошедшие сутки россияне запустили по Херсонской общине 47 снарядов.

Попадания зафиксировали в Херсоне, Садовом, Антоновке, Приднепровском и Инженерном. Один человек получил ранения.

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