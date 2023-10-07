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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Николаеве был слышен мощный взрыв: предварительно, обстрел баллистикой

Іскандер-М
Фото: Getty Images

В Николаеве был слышен мощный взрыв — Воздушные силы предупреждали о применении российским врагом баллистического вооружения.

Как сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, прилет не в Николаеве. Однако соответствующие службы уже выехали на место происшествия.

Городской глава Николаева Александр Сенкевич призвал горожан не покидать укрытий до отбоя, а также предостерег, чтобы никто ничего не снимал и не публиковал в соцсетях.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 591-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Взрыв, Николаев, Ракетные удары России
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