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В Николаеве был слышен мощный взрыв: предварительно, обстрел баллистикой
В Николаеве был слышен мощный взрыв — Воздушные силы предупреждали о применении российским врагом баллистического вооружения.
Как сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, прилет не в Николаеве. Однако соответствующие службы уже выехали на место происшествия.
Городской глава Николаева Александр Сенкевич призвал горожан не покидать укрытий до отбоя, а также предостерег, чтобы никто ничего не снимал и не публиковал в соцсетях.
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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 591-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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