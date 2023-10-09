В Черновицком областном ТЦК проводят служебную проверку из-за видео с избиением мужчины

В Черновицком областном центре комплектования проводится служебная проверка относительно видео с избиением мужчины в помещении учреждения.

Об этом сообщается на официальной странице в Facebook Черновицкого областного ТЦК и СМ.

Там отметили, что событие произошло еще 31.07.2022. По факту избиения было открыто уголовное производство, однако сообщений о нем в Черновицкий областной ТЦК и СП не поступало.

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— Руководство Черновицкого областного ТЦК и СП категорически осуждает любые проявления нарушения действующего законодательства Украины и проводит решительные меры по недопущению правонарушений и преступных действий среди военнослужащих и работников ТЦК и СП, сообщили в службе связей с общественностью Черновицкого областного ТЦК и СП.

Как пишет Суспільне, их редакции анонимно прислали видео с камер наблюдения в помещении ТЦК.

Как пишет издание, неизвестный вызвал полицию в комендантский час из-за якобы издевательства над животным. Когда вызов не подтвердился, мужчине, который жил по адресу вызова, сказали взять документы и проехать с патрульными — куда именно, не сообщили.

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Анонимный источник утверждает, что патрульные привезли мужчину в Черновицкий ТЦК. Там были трое работников центра и посторонние люди. В присутствии патрульных они якобы совершали физическое и психологическое насилие над мужчиной, чтобы он подписал повестку.