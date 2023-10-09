В Херсоне слышны взрывы: что известно

Жители Херсона сообщают о взрывах в городе. Сейчас больше информации нет.

Ждем деталей от властей.

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Напомним, что этой ночью российские войска снова били по Херсону с временно оккупированного левобережья. О пострадавших информация не поступала.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 593-и сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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