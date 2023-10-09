Нуждается в проверкеМарта Бондаренко, редактор ленты
В Херсоне слышны взрывы: что известно
Жители Херсона сообщают о взрывах в городе. Сейчас больше информации нет.
Ждем деталей от властей.
Сейчас смотрят
Напомним, что этой ночью российские войска снова били по Херсону с временно оккупированного левобережья. О пострадавших информация не поступала.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 593-и сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загрузка
Видео