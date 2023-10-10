Ранены три человека: РФ обстреляла из ЗРК С-300 Харьковщину
Утром 10 октября российские войска нанесли ракетный удар по поселку Великий Бурлук Харьковской области.
По данным руководителя областной военной администрации Олега Синегубова, по населенному пункту Купянского района оккупанты ударили, по предварительной информации, из зенитно-ракетного комплекса С-300.
Ранения получили трое гражданских людей.
В настоящее время медики оказывают всю необходимую помощь двум 45-летним женщинам и 34-летнему мужчине.
На месте попадания работают экстренные службы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 594-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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