Ранены три человека: РФ обстреляла из ЗРК С-300 Харьковщину

Утром 10 октября российские войска нанесли ракетный удар по поселку Великий Бурлук Харьковской области.

По данным руководителя областной военной администрации Олега Синегубова, по населенному пункту Купянского района оккупанты ударили, по предварительной информации, из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Ранения получили трое гражданских людей.

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На месте попадания работают экстренные службы.

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