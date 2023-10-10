В Одессе раздаются мощные взрывы, продолжается воздушная тревога на Юге Украины

В Одессе прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги на Юге Украины.

По неподтвержденной информации, сейчас в Одесской области работают силы противовоздушной обороны по ударным вражеским дронам.

Ранее в Одесской ОВА призвали жителей Одесского и Белгород-Днестровского районов находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 594-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.