В Одессе раздаются мощные взрывы, продолжается воздушная тревога на Юге Украины
В Одессе прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги на Юге Украины.
По неподтвержденной информации, сейчас в Одесской области работают силы противовоздушной обороны по ударным вражеским дронам.
Ранее в Одесской ОВА призвали жителей Одесского и Белгород-Днестровского районов находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 594-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Загрузка
РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.Яна Брензей, Юлия Захарченко