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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Одессе раздаются мощные взрывы, продолжается воздушная тревога на Юге Украины

В Одессе раздаются мощные взрывы, продолжается воздушная тревога на Юге Украины
Фото: Факти ICTV

В Одессе прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги на Юге Украины.

По неподтвержденной информации, сейчас в Одесской области работают силы противовоздушной обороны по ударным вражеским дронам.

Ранее в Одесской ОВА призвали жителей Одесского и Белгород-Днестровского районов находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 594-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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атака дронами, Война в Украине, Взрыв, Одесса, Одесская область
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