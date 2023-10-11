Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Насиловали двухлетнюю дочь: в Кривом Роге задержали женщину с сожителем
Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста
Одна — гражданка Германии Шани Лук, другая — израильская студентка: в соцсетях опознали похищенных ХАМАСом женщин
Игнат объяснил, почему израильский Железный купол не выдержал удара ХАМАСа
Упали с недостроя. В Киеве нашли мертвыми двух девушек
Происшествия Срочно
Срочно
Татьяна Забожко, редактор ленты

Очередная атака Миргорода: что говорят в ОВА

Вибух
Фото: Depositphotos

Около 14:00 в Миргороде Полтавской области были слышны взрывы.

Карта повітряних тривог 11 жовтня 2023

Обновлено в 14:20. На взрыв в общине областная военная администрация отреагировала в 14:20.

Сейчас смотрят

Там сообщили, что во время очередной атаки Полтавщины попадания по критической или гражданской инфраструктуре не зафиксированы.

Информация о пострадавших не поступала.

Что известно о взрывах в Миргороде 11 октября

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 13:45, потому что на северо-восточном направлении активизировалась вражеская тактическая авиация.

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что россияне могут применить авиационное вооружение.

В 14:00 там отдельно обратились к жителям Полтавской области с призывом не покидать укрытий.

Миргород
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Миргороде прогремели взрывы: повреждены частные дома
Робота ППО, ракетна атака - працює ППО, вибух - робота ППО під час атаки РФ
Ночью Россия атаковала военный аэродром в Миргороде на Полтавщине
Іскандер-М
Продам ребенка за 1 тыс. грн: на Полтавщине через сайт объявлений торговали младенцем
Очередная атака Миргорода: что говорят в ОВА
На Полтавщине сокращают комендантский час и дольше будут продавать алкоголь
Очередная атака Миргорода: что говорят в ОВА
В результате вражеского обстрела Миргорода повреждены военный аэродром ВСУ и техника
Очередная атака Миргорода: что говорят в ОВА

Загрузка

Игры
Видео
Общество
Откупаются кровью: военный ВСУ о разнице между Шторм-Z и российской армией

РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.

Яна Брензей, Юлия Захарченко
Им промыли мозги кремлевской пропагандой: шокирующее признание пленных РФ
Очередная атака Миргорода: что говорят в ОВА
Новый КОМАНДУЮЩИЙ ТРО | Удары по Херсону | Новости Факты ICTV за 10.10.2023
Очередная атака Миргорода: что говорят в ОВА
ШАХЕДЫ над УКРАИНОЙ | Бизнесмена-спонсора “ДНР” ЗАДЕРЖАЛИ | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
Очередная атака Миргорода: что говорят в ОВА
СТАРТ отопительного сезона в Киеве | ОБВАЛ российского рубля | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
Очередная атака Миргорода: что говорят в ОВА
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь