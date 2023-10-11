Очередная атака Миргорода: что говорят в ОВА

Около 14:00 в Миргороде Полтавской области были слышны взрывы.

Обновлено в 14:20. На взрыв в общине областная военная администрация отреагировала в 14:20.

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Там сообщили, что во время очередной атаки Полтавщины попадания по критической или гражданской инфраструктуре не зафиксированы.

Информация о пострадавших не поступала.

Что известно о взрывах в Миргороде 11 октября

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 13:45, потому что на северо-восточном направлении активизировалась вражеская тактическая авиация.

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что россияне могут применить авиационное вооружение.

В 14:00 там отдельно обратились к жителям Полтавской области с призывом не покидать укрытий.

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