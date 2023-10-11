Побиты админздания, ранена женщина: РФ всю ночь поливала огнем Никополь и район

В течение ночи 11 октября российские войска били из тяжелой артиллерии по Никополю, Марганецкой и Мировской общинах Днепропетровской области.

В Никополе повреждены два административных здания, коммунальное предприятие и общежитие. Под удар попали также пять многоквартирных домов.

Другие территории, как отмечает руководитель областной военной администрации Сергей Лысак, еще обследуют специалисты.

Сейчас смотрят

Пострадавшая 78-летняя женщина после оказанной помощи будет лечиться амбулаторно.

Отметим, что два жилых дома российские войска разрушили 11 октября и в Боровой Харьковской области.

По населенному пункту оккупанты ударили около 05:00 из реактивных систем залпового огня. Кроме того, нанесли ракетный удар из ЗРК С-300.

К счастью, там обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 595-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Сергей Лысак

Фото: Минздрав

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.