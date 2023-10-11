Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Насиловали двухлетнюю дочь: в Кривом Роге задержали женщину с сожителем
Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста
Одна — гражданка Германии Шани Лук, другая — израильская студентка: в соцсетях опознали похищенных ХАМАСом женщин
Игнат объяснил, почему израильский Железный купол не выдержал удара ХАМАСа
Упали с недостроя. В Киеве нашли мертвыми двух девушек
Происшествия
Татьяна Забожко, редактор ленты

Побиты админздания, ранена женщина: РФ всю ночь поливала огнем Никополь и район

Швидка допомога

В течение ночи 11 октября российские войска били из тяжелой артиллерии по Никополю, Марганецкой и Мировской общинах Днепропетровской области.

В Никополе повреждены два административных здания, коммунальное предприятие и общежитие. Под удар попали также пять многоквартирных домов.

Другие территории, как отмечает руководитель областной военной администрации Сергей Лысак, еще обследуют специалисты.

Сейчас смотрят

Пострадавшая 78-летняя женщина после оказанной помощи будет лечиться амбулаторно.

Отметим, что два жилых дома российские войска разрушили 11 октября и в Боровой Харьковской области.

По населенному пункту оккупанты ударили около 05:00 из реактивных систем залпового огня. Кроме того, нанесли ракетный удар из ЗРК С-300.

К счастью, там обошлось без пострадавших.

Читайте также
Взрывы в Херсоне и уничтожение российского Су-25: главные события ночи 11 октября
Побиты админздания, ранена женщина: РФ всю ночь поливала огнем Никополь и район

Полномасштабная война в Украине длится уже 595-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Сергей Лысак

Фото: Минздрав

Война в Украине, Днепропетровская область, Никополь, Російська агресія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ точечно возобновила наступление на Лимано-Купянском направлении — спикер ВСУ
Окупаційні війська РФ
Ракетный удар по кафе в селе Гроза: погибших уже 55
Удар по селу Гроза Харківської області 5 жовтня 2023
Зеленский рассказал, будет ли баллотироваться на второй срок
Володимир Зеленський
Бельгия будет предоставлять Украине истребители F-16 с 2025 года — глава Минобороны
F-16
Была работа российской ПВО: Брянскую область ночью атаковали беспилотники
дрон квадрокоптер безпілотник

Загрузка

Игры
Видео
Общество
Откупаются кровью: военный ВСУ о разнице между Шторм-Z и российской армией

РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.

Яна Брензей, Юлия Захарченко
Им промыли мозги кремлевской пропагандой: шокирующее признание пленных РФ
Побиты админздания, ранена женщина: РФ всю ночь поливала огнем Никополь и район
Новый КОМАНДУЮЩИЙ ТРО | Удары по Херсону | Новости Факты ICTV за 10.10.2023
Побиты админздания, ранена женщина: РФ всю ночь поливала огнем Никополь и район
ШАХЕДЫ над УКРАИНОЙ | Бизнесмена-спонсора “ДНР” ЗАДЕРЖАЛИ | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
Побиты админздания, ранена женщина: РФ всю ночь поливала огнем Никополь и район
СТАРТ отопительного сезона в Киеве | ОБВАЛ российского рубля | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
Побиты админздания, ранена женщина: РФ всю ночь поливала огнем Никополь и район
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь