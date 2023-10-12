РФ ударила по жилому дому в Харькове, там вспыхнул пожар — ОВА
Харьков и область находятся под российским обстрелом. Уже есть информация о первых ударах по одному из районов.
Информацию подтверждают глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов.
По предварительным данным, зафиксирован удар по одному из районов на окраине Харькова. Терехов уточнил, что есть информация о попадании по частному жилому дому, где вспыхнул пожар.
По уточненной информации экстренной медицинской помощи, в результате удара оккупантов по Харькову ранен мужчина.
За помощью к медикам обратилась и женщина — острая реакция на стресс. Сейчас они оказывают пострадавшим необходимую помощь.
Полномасштабная война в Украине длится уже 595-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.Яна Брензей, Юлия Захарченко