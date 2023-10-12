РФ ударила по жилому дому в Харькове, там вспыхнул пожар — ОВА

Харьков и область находятся под российским обстрелом. Уже есть информация о первых ударах по одному из районов.

Информацию подтверждают глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов.

По предварительным данным, зафиксирован удар по одному из районов на окраине Харькова. Терехов уточнил, что есть информация о попадании по частному жилому дому, где вспыхнул пожар.

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По уточненной информации экстренной медицинской помощи, в результате удара оккупантов по Харькову ранен мужчина.

За помощью к медикам обратилась и женщина — острая реакция на стресс. Сейчас они оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 595-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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