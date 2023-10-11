Трое раненых: россияне атаковали дроном ритуальную службу на кладбище под Херсоном
11 октября около 11:40 российские войска сбросили боеприпас с дрона на транспорт ритуальной службы вблизи кладбища поселка Киндейка, что под Херсоном.
От взрыва после прицельной атаки пострадали трое работников ритуальной службы, которые были рядом с автомобилем.
Обновлено в 14:03. За жизнь 41-летнего работника, который получил многочисленные осколочные ранения, борются медики в реанимации.
В больнице также находится его 42-летний коллега. У него – взрывная травма и осколочные ранения (без проникновений).
63-летнему мужчине предоставили необходимую помощь на месте.
Прокуроры и следователи полиции документируют очередное военное преступление россиян.
Досудебное расследование проходит по факту нарушения законов и обычаев войны по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (наказывается лишением свободы от восьми до 12 лет).
Полномасштабная война в Украине длится уже 595-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Херсонская областная прокуратура
Фото: Херсонская областная прокуратура
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