Удар по гимназии в Никополе: количество жертв достигло четырех, разбор завалов завершен
В Никополе Днепропетровской области известно о четырех жертвах в результате ракетного удара российских захватчиков по гимназии. Об этом сообщили в ГСЧС.
Сначала сообщалось о двух погибших, по состоянию на 18:35 спасатели достали из-под завалов здания гимназии тело еще одного человека.
В 19:47 спасатели завершили разбор завалов никопольской гимназии. Глава МВД Игорь Клименко сообщил о четырех погибших людях: 72-летний мужчина и три женщины – 69, 67 и 60 лет.
Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в эфире телемарафона Єдині новини сообщил, что в больницу самостоятельно обратились два человека — один человек с осколочным ранением находится в средней степени тяжести, а другой человек тоже получил травмы.
Враг атаковал Никополь дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией.
По предварительным данным, кроме частичного разрушения гимназии в городе повреждены 42 частных жилых дома, 18 хозяйственных построек, магазин, линии электропередач, автомобиль, солнечные панели.
Кроме Никополя, артиллерийским огнем накрывал Покровскую сельскую и Марганецкую громады. К счастью, там без жертв и пострадавших.
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