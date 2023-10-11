Удар по гимназии в Никополе: количество жертв достигло четырех, разбор завалов завершен

В Никополе Днепропетровской области известно о четырех жертвах в результате ракетного удара российских захватчиков по гимназии. Об этом сообщили в ГСЧС.

Сначала сообщалось о двух погибших, по состоянию на 18:35 спасатели достали из-под завалов здания гимназии тело еще одного человека.

В 19:47 спасатели завершили разбор завалов никопольской гимназии. Глава МВД Игорь Клименко сообщил о четырех погибших людях: 72-летний мужчина и три женщины – 69, 67 и 60 лет.

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Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в эфире телемарафона Єдині новини сообщил, что в больницу самостоятельно обратились два человека — один человек с осколочным ранением находится в средней степени тяжести, а другой человек тоже получил травмы.

Враг атаковал Никополь дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией.

По предварительным данным, кроме частичного разрушения гимназии в городе повреждены 42 частных жилых дома, 18 хозяйственных построек, магазин, линии электропередач, автомобиль, солнечные панели.

Кроме Никополя, артиллерийским огнем накрывал Покровскую сельскую и Марганецкую громады. К счастью, там без жертв и пострадавших.

Источник : ГСЧС, МВД

Фото : ГСЧС

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