Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Насиловали двухлетнюю дочь: в Кривом Роге задержали женщину с сожителем
Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста
Одна — гражданка Германии Шани Лук, другая — израильская студентка: в соцсетях опознали похищенных ХАМАСом женщин
Игнат объяснил, почему израильский Железный купол не выдержал удара ХАМАСа
Упали с недостроя. В Киеве нашли мертвыми двух девушек
Происшествия
Валентина Летяк, редактор ленты

Закладывал взрывчатку на АЗС в Харькове: с поличным задержали диверсанта российского ГРУ

Закладав вибухівку на АЗС у Харкові
Фото: СБУ

Контрразведка СБУ и Нацполиция задержали в Харькове российского диверсанта из так называемого ГРУ, который готовил подрывы двух автозаправок в городе и других регионах Украины.

Для диверсий он планировал использовать самодельную взрывчатку, которую хранил в тайнике на территории одного из лесных массивов Харьковщины.

По замыслу российской военной разведки, подрывы резервуаров с топливом на АЗС должны были вызвать многочисленные жертвы среди гражданского населения и соответственно — панику в приграничных регионах.

Сейчас смотрят

Схватили диверсанта во время закладки взрывчатки под бочку с газом на одной из автозаправочных станций Харькова.

Взрывное устройство, которое состояло из 2,5 кг пластида и часового механизма с электродетонатором, удалось сразу деактивировать.

Следователи СБУ также установили причастность задержанного к совершению серии других диверсий на Харьковщине, в частности к подрыву путей на железнодорожной станции и взрывов на двух местных АЗС.

А самим диверсантом оказался экс-сотрудник расформированной милиции, который через суд пытался восстановиться на прежней должности.

После начала большой войны его дистанционно завербовал представитель российской военной разведки. Основной задачей предателя было совершение диверсий на объектах критической инфраструктуры и расшатывание ситуации в приграничных районах.

Взрывные устройства он собственноручно собирал в квартире своей матери, а затем отвозил их в тайник в лесу.

Во время обысков дома у диверсанта и его близких родственников изъяли почти 5 кг пластида, детонаторы, часовой механизм к взрывчатке, две боевые гранаты Ф-1 и РГД-5, револьвер и почти 900 тыс. наличных в гривневом эквиваленте.

Готовится объявление подозрения задержанному по ст. 113 (диверсия) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ, по которым ему грозит пожизненное заключение.

Также решается вопрос избрания меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Читайте также
Искандеры по Грозе навели два брата-коллаборанта – СБУ
Навідники удару на село Гроза Володимир та Дмитро Мамони

Источник: СБУ
АЗС, Война в Украине, ГРУ, СБУ, Теракты, Харьков, Харьковская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
На какие льготы и выплаты могут рассчитывать кавалеры ордена За мужество III степени — рассказывает юрист
Закладывал взрывчатку на АЗС в Харькове: с поличным задержали диверсанта российского ГРУ
Трое раненых: россияне атаковали дроном ритуальную службу на кладбище под Херсоном
Обстріл цвинтаря в Херсонському районі 11 жовтня 2023
В Генштабе объяснили, с чем связана активизация РФ возле Авдеевки
Бої на фронті
Летят в Брянск с ночи: россияне жалуются на атаки БпЛА
дрон квадрокоптер безпілотник
Папа Римский призвал к немедленному освобождению заложников, которых удерживает ХАМАС
Закладывал взрывчатку на АЗС в Харькове: с поличным задержали диверсанта российского ГРУ

Загрузка

Игры
Видео
Общество
Откупаются кровью: военный ВСУ о разнице между Шторм-Z и российской армией

РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.

Яна Брензей, Юлия Захарченко
Им промыли мозги кремлевской пропагандой: шокирующее признание пленных РФ
Закладывал взрывчатку на АЗС в Харькове: с поличным задержали диверсанта российского ГРУ
Новый КОМАНДУЮЩИЙ ТРО | Удары по Херсону | Новости Факты ICTV за 10.10.2023
Закладывал взрывчатку на АЗС в Харькове: с поличным задержали диверсанта российского ГРУ
ШАХЕДЫ над УКРАИНОЙ | Бизнесмена-спонсора “ДНР” ЗАДЕРЖАЛИ | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
Закладывал взрывчатку на АЗС в Харькове: с поличным задержали диверсанта российского ГРУ
СТАРТ отопительного сезона в Киеве | ОБВАЛ российского рубля | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
Закладывал взрывчатку на АЗС в Харькове: с поличным задержали диверсанта российского ГРУ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь