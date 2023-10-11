Закладывал взрывчатку на АЗС в Харькове: с поличным задержали диверсанта российского ГРУ

Контрразведка СБУ и Нацполиция задержали в Харькове российского диверсанта из так называемого ГРУ, который готовил подрывы двух автозаправок в городе и других регионах Украины.

Для диверсий он планировал использовать самодельную взрывчатку, которую хранил в тайнике на территории одного из лесных массивов Харьковщины.

По замыслу российской военной разведки, подрывы резервуаров с топливом на АЗС должны были вызвать многочисленные жертвы среди гражданского населения и соответственно — панику в приграничных регионах.

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Схватили диверсанта во время закладки взрывчатки под бочку с газом на одной из автозаправочных станций Харькова.

Взрывное устройство, которое состояло из 2,5 кг пластида и часового механизма с электродетонатором, удалось сразу деактивировать.

Следователи СБУ также установили причастность задержанного к совершению серии других диверсий на Харьковщине, в частности к подрыву путей на железнодорожной станции и взрывов на двух местных АЗС.

А самим диверсантом оказался экс-сотрудник расформированной милиции, который через суд пытался восстановиться на прежней должности.

После начала большой войны его дистанционно завербовал представитель российской военной разведки. Основной задачей предателя было совершение диверсий на объектах критической инфраструктуры и расшатывание ситуации в приграничных районах.

Взрывные устройства он собственноручно собирал в квартире своей матери, а затем отвозил их в тайник в лесу.

Во время обысков дома у диверсанта и его близких родственников изъяли почти 5 кг пластида, детонаторы, часовой механизм к взрывчатке, две боевые гранаты Ф-1 и РГД-5, револьвер и почти 900 тыс. наличных в гривневом эквиваленте.

Готовится объявление подозрения задержанному по ст. 113 (диверсия) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ, по которым ему грозит пожизненное заключение.

Также решается вопрос избрания меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Источник : СБУ

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