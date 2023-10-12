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Наводила Смерчи на Краматорск: СБУ задержала информаторшу ФСБ

Коригувальниця ударів по Краматорську
Фото: СБУ

В Краматорске Донецкой области сотрудники СБУ задержали местную жительницу, которая по заданию ФСБ собирала информацию о дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны для наведения ударов врага.

Больше всего российские спецслужбы интересовали локации средств радиоэлектронной борьбы и систем ПВО.

Предательница помогала оккупантам в подготовке новых и повторных ударов по Краматорску, в частности с применением РСЗО типа Смерч.

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После атак на социальную и жилую инфраструктуру города женщина приходила на места прилетов и скрыто фиксировала последствия для так называемого отчета.

ФСБ дистанционно завербовала женщину через брата — боевика оккупационных группировок РФ на Востоке Украины. Именно через него она передавала по мессенджеру разведданные.

Дома у задержанной изъяли ноутбук и мобильный телефон с доказательствами ее подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (Предоставление вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ и других военных формирований) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

По этой статье подозреваемой грозит до 15 лет.

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Ночью 30 сентября в Краматорске прогремели мощные взрывы — Россия ударила по городу двумя ракетами.

Повреждены автостоянка и 37 автомобилей, СТО, автомойка и общежитие. Один человек получил ранения.

Источник: СБУ
Война в Украине, Донецкая область, Краматорск, Ракетные удары России, Російська агресія, СБУ, ФСБ
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