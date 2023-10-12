Наев: В полночь на Сумщину прорвалась группа диверсантов

В полночь 12 октября государственную границу Украины в районе Сумской территориальной общины пересекла группа диверсантов.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Восемь оккупантов направлялись к одному из объектов гражданской критической инфраструктуры.

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– Понеся боевые потери, диверсионная группа отошла в сторону государственной границы. Потерь среди украинских военнослужащих нет, – подытожил Сергей Наев.

Полномасштабная война в Украине длится уже 596-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: ГУР

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