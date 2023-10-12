Ночная атака дронов: в Умани перед отбоем были слышны взрывы

В полтретьего ночи 12 октября во время воздушной тревоги в Умани Черкасской области прогремели взрывы.

В 02:13 в Воздушных силах ВСУ отдельно обращались к жителям города с просьбой не покидать укрытий.

Атака дронов ночью 12 октября

То, что россияне выпустили несколько групп ударных БпЛА из района полигона Чауда в пока захваченном Крыму, стало известно после 21:00.

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Тогда же в ВС ВСУ отметили, что воздушные тревоги могут распространиться по направлению движения дронов.

В Черкасскую область БпЛА прорвались в половине второго ночи.

О взрывах в Умани стало известно незадолго до отбоя.

В целом угроза с неба для региона продолжалась в течение часа.

Полномасштабная война в Украине длится уже 596-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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