Ночная атака дронов: в Умани перед отбоем были слышны взрывы
В полтретьего ночи 12 октября во время воздушной тревоги в Умани Черкасской области прогремели взрывы.
В 02:13 в Воздушных силах ВСУ отдельно обращались к жителям города с просьбой не покидать укрытий.
Атака дронов ночью 12 октября
То, что россияне выпустили несколько групп ударных БпЛА из района полигона Чауда в пока захваченном Крыму, стало известно после 21:00.
Тогда же в ВС ВСУ отметили, что воздушные тревоги могут распространиться по направлению движения дронов.
В Черкасскую область БпЛА прорвались в половине второго ночи.
О взрывах в Умани стало известно незадолго до отбоя.
В целом угроза с неба для региона продолжалась в течение часа.
Полномасштабная война в Украине длится уже 596-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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