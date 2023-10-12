В реанимации умерла женщина: жертвами удара по Грозе стали уже 56 человек
Число погибших в результате удара ракетой Искандер-М по кафе в селе Гроза Харьковской области увеличилось до 56.
Об этом утром 12 октября сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.
– Вечером 11 октября в реанимации умерла 53-летняя женщина, – отметил глава области.
Что известно о ракетном ударе по селу Гроза
Россияне ударили по кафе-магазину в селе Гроза Харьковской области 5 октября около 13:15.
В это время там проходил поминальный обед после перезахоронения погибшего на войне еще в марте 2022 года местного жителя Андрея Козыря.
Среди 56 погибших – восьмилетний мальчик. Еще пятеро получили ранения.
Число погибших может увеличиться, поскольку еще есть неидентифицированные части тела и три человека считаются пропавшими без вести.
К слову, вчера в СБУ сообщили о задержании корректировщиков ракетного удара по Грозе.
Наводчиками стали два брата-коллаборанта Владимир и Дмитрий Мамоны, которые перешли на сторону врага во время российской оккупации.
Братья во время дружеских разговоров и переписок в мессенджере выпросили у местных точный адрес и время проведения мирного мероприятия и передали эту информацию российским оккупантам.
Полномасштабная война в Украине длится уже 596-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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