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Татьяна Забожко, редактор ленты

В реанимации умерла женщина: жертвами удара по Грозе стали уже 56 человек

Удар по селу Гроза 5 жовтня 2023

Число погибших в результате удара ракетой Искандер-М по кафе в селе Гроза Харьковской области увеличилось до 56.

Об этом утром 12 октября сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

– Вечером 11 октября в реанимации умерла 53-летняя женщина, – отметил глава области.

Что известно о ракетном ударе по селу Гроза

Россияне ударили по кафе-магазину в селе Гроза Харьковской области 5 октября около 13:15.

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В это время там проходил поминальный обед после перезахоронения погибшего на войне еще в марте 2022 года местного жителя Андрея Козыря.

Среди 56 погибших – восьмилетний мальчик. Еще пятеро получили ранения.

Число погибших может увеличиться, поскольку еще есть неидентифицированные части тела и три человека считаются пропавшими без вести.

К слову, вчера в СБУ сообщили о задержании корректировщиков ракетного удара по Грозе.

Наводчиками стали два брата-коллаборанта Владимир и Дмитрий Мамоны, которые перешли на сторону врага во время российской оккупации.

Братья во время дружеских разговоров и переписок в мессенджере выпросили у местных точный адрес и время проведения мирного мероприятия и передали эту информацию российским оккупантам.

Листупання навідників удару по Грозі
Фото: СБУ
Листупання навідників удару по Грозі
Фото: СБУ
В реанимации умерла женщина: жертвами удара по Грозе стали уже 56 человек
Фото: СБУ
Листупання навідників удару по Грозі
Листупання навідників удару по Грозі
В реанимации умерла женщина: жертвами удара по Грозе стали уже 56 человек

Полномасштабная война в Украине длится уже 596-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар, Російська агресія, РФ, СБУ, Харьковская область
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