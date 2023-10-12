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Татьяна Забожко, редактор ленты

Удар по югу Одесчины и прилет в Харькове: главные события ночи 12 октября

Вибух
Фото: Depositphotos

Ночью 12 октября российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136/131 из Белгородской области РФ и с мыса Чауда в пока оккупированном Крыму.

Всего оккупанты выпустили 33 ударных беспилотника.

Противовоздушная оборона уничтожила 28 из них.

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Кроме того, оккупанты ударили по Харькову.

Подробнее о главных событиях ночи и утра читайте в подборке Фактов ICTV.

Удары по Одесчине

Украинские защитники в ночь на 12 октября уничтожили в Одесской области 10 беспилотников.

Однако избежать попаданий, к сожалению, не удалось.

В Измаильском районе повреждениям подверглись складские здания в припортовой зоне и жилые дома.

Вспыхнувшие пожары уже ликвидировали.

В больницу с термическими ожогами госпитализировали 88-летнюю женщину.

Работа ПВО в Николаевской области

Украинские защитники приземлили над территорией Николаевской области четыре дрона-камикадзе.

Взрывы в Умани

Вражеские дроны-камикадзе прорвались с Юга Украины в Черкасскую область в полвторого ночи.

А уже через час после этого в Умани Черкасской области прогремели взрывы.

К слову, за несколько минут до того, как в городе стало громко, в Воздушных силах ВСУ отдельно обращались к жителям Умани с просьбой не покидать укрытий.

Областные власти ситуацию в Умани во время воздушной тревоги пока не комментировали.

Прилет в Харькове

За полчаса до полуночи россияне ударили по Харькову. Прилет был зафиксирован в одном из районов на окраине города.

Повреждения получил частный жилой дом.

По данным от представителей экстренной медицинской помощи, у мужчины – осколочные ранения, а у женщины – острая реакция на стресс.

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