Удар по югу Одесчины и прилет в Харькове: главные события ночи 12 октября
Ночью 12 октября российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136/131 из Белгородской области РФ и с мыса Чауда в пока оккупированном Крыму.
Всего оккупанты выпустили 33 ударных беспилотника.
Противовоздушная оборона уничтожила 28 из них.
Кроме того, оккупанты ударили по Харькову.
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Удары по Одесчине
Украинские защитники в ночь на 12 октября уничтожили в Одесской области 10 беспилотников.
Однако избежать попаданий, к сожалению, не удалось.
В Измаильском районе повреждениям подверглись складские здания в припортовой зоне и жилые дома.
Вспыхнувшие пожары уже ликвидировали.
В больницу с термическими ожогами госпитализировали 88-летнюю женщину.
Работа ПВО в Николаевской области
Украинские защитники приземлили над территорией Николаевской области четыре дрона-камикадзе.
Взрывы в Умани
Вражеские дроны-камикадзе прорвались с Юга Украины в Черкасскую область в полвторого ночи.
А уже через час после этого в Умани Черкасской области прогремели взрывы.
К слову, за несколько минут до того, как в городе стало громко, в Воздушных силах ВСУ отдельно обращались к жителям Умани с просьбой не покидать укрытий.
Областные власти ситуацию в Умани во время воздушной тревоги пока не комментировали.
Прилет в Харькове
За полчаса до полуночи россияне ударили по Харькову. Прилет был зафиксирован в одном из районов на окраине города.
Повреждения получил частный жилой дом.
По данным от представителей экстренной медицинской помощи, у мужчины – осколочные ранения, а у женщины – острая реакция на стресс.
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РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.Яна Брензей, Юлия Захарченко