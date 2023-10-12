Ким о громком звуке во время тревоги: Взрыв произошел за пределами Николаева
Ориентировочно в 12:36 люди в Николаеве услышали громкий взрыв.
На ситуацию оперативно отреагировал городской глава Александр Сенкевич.
Мэр областного центра заверил, что всю официальную информацию обязательно предоставит позже, и призвал людей не выкладывать фото и видео в соцсетях.
Обновлено в 12:52. Еще через несколько минут руководитель областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что взрыв произошел за городом.
В настоящее время в ОВА выясняют подробности.
Что известно о ситуации в Николаеве
О воздушной тревоге в Николаевской области известили в 12:34.
Еще через минуту в Воздушных силах ВСУ отметили, что враг может применить баллистическое вооружение.
И фактически в тот же момент люди в Николаеве услышали громкий звук.
Полномасштабная война в Украине длится уже 596-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Воздушные силы ВСУ, Виталий Ким, Александр Сенкевич
Загрузка
РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.Яна Брензей, Юлия Захарченко