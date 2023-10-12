Ким о громком звуке во время тревоги: Взрыв произошел за пределами Николаева

Ориентировочно в 12:36 люди в Николаеве услышали громкий взрыв.

На ситуацию оперативно отреагировал городской глава Александр Сенкевич.

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Мэр областного центра заверил, что всю официальную информацию обязательно предоставит позже, и призвал людей не выкладывать фото и видео в соцсетях.

Обновлено в 12:52. Еще через несколько минут руководитель областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что взрыв произошел за городом.

В настоящее время в ОВА выясняют подробности.

Что известно о ситуации в Николаеве

О воздушной тревоге в Николаевской области известили в 12:34.

Еще через минуту в Воздушных силах ВСУ отметили, что враг может применить баллистическое вооружение.

И фактически в тот же момент люди в Николаеве услышали громкий звук.

Полномасштабная война в Украине длится уже 596-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Виталий Ким, Александр Сенкевич

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