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Погибли два человека, ранены — еще семеро: россияне обстреляли Авдеевку и Горняк

Погибли два человека, ранены — еще семеро: россияне обстреляли Авдеевку и Горняк
Фото: Офис генпрокурора

Российские оккупанты обстреляли Авдеевку, Богатырь Волновахского района, Галициновку и Горняк Покровского района. В результате атаки там есть погибшие и раненые люди, среди них — дети.

По данным Офис генерального прокурора, в Авдеевке Донецкой области осколочные ранения получили 58-летний мужчина и 61-летняя женщина.

В результате ракетной атаки по Багатиру погиб 11-летний мальчик, а его шестилетний брат получил ранение туловища. Их 31-летнюю мать госпитализировали с множественными рваными ранами.

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Погибли два человека, ранены — еще семеро: россияне обстреляли Авдеевку и Горняк

Фото: Офис генпрокурора

Из-за атаки по Галициновке в результате разрывов снарядов получили телесные повреждения 32-летний мужчина и 62-летняя женщина.

В Горняке из-за попадания российских боеприпасов погибла 44-летняя женщина, а ее 24-летний зять травмирован. Всего россияне убили двух человек, среди которых есть 11-летний ребенок, и ранили еще семерых граждан.

Начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). За это преступление предусмотрено тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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Источник: Офис генпрокурора
Авдеевка, Война в Украине, Война на Донбассе, Донецкая область, обстріл, Офис генпрокурора
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