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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Слышали все районы города: в Мариуполе прогремел громкий взрыв

вибух дим
Фото: Getty Images

В Мариуполе Донецкой области прогремел громкий взрыв, который слышали все районы города. Сейчас подробности выясняются.

Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Кроме того, он отметил, что сразу после взрыва было зафиксировано необычно-активное движение авиации врага в сторону Донецка.

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— Может снова свой самолет приземлило ПВО? — написал он.

К слову, ранее сообщалось, что Россия перебросила во временно оккупированный Мариуполь и район до 5 тыс. оккупантов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 597-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Донецкая область, Мариуполь
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