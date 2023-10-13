Малиновская Ангелина, редактор ленты
Слышали все районы города: в Мариуполе прогремел громкий взрыв
В Мариуполе Донецкой области прогремел громкий взрыв, который слышали все районы города. Сейчас подробности выясняются.
Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Кроме того, он отметил, что сразу после взрыва было зафиксировано необычно-активное движение авиации врага в сторону Донецка.
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— Может снова свой самолет приземлило ПВО? — написал он.
К слову, ранее сообщалось, что Россия перебросила во временно оккупированный Мариуполь и район до 5 тыс. оккупантов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 597-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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