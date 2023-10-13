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Татьяна Забожко, редактор ленты

Громкое утро у оккупантов: в Мелитополе раздался взрыв

вибух
Фото: Pixabay

Утром 13 октября в пока оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв.

Об этом сообщил городской глава Иван Федоров.

В данный момент украинская сторона выясняет, что стало причиной взрыва.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 597-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Иван Федоров

Война в Украине, Взрыв, Запорожская область, Мелітополь, Російська агресія, РФ
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