Татьяна Забожко, редактор ленты
Громкое утро у оккупантов: в Мелитополе раздался взрыв
Утром 13 октября в пока оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв.
Об этом сообщил городской глава Иван Федоров.
В данный момент украинская сторона выясняет, что стало причиной взрыва.
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Полномасштабная война в Украине длится уже 597-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Иван Федоров
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