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Татьяна Забожко, редактор ленты

Объявлено о ракетной опасности: в Кривом Роге слышны взрывы

Вибух

Ориентировочно в половине седьмого утра 13 октября в Кривом Роге было слышно звуки, похожие на взрывы.

Карта повітряних тривог 13 жовтня 2023

За несколько минут до этого в Днепропетровской области, как и в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях, была объявлена воздушная тревога.

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В Воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной угрозе для этих регионов.

Кривой Рог
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