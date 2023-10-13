Татьяна Забожко, редактор ленты
Объявлено о ракетной опасности: в Кривом Роге слышны взрывы
Ориентировочно в половине седьмого утра 13 октября в Кривом Роге было слышно звуки, похожие на взрывы.
За несколько минут до этого в Днепропетровской области, как и в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях, была объявлена воздушная тревога.
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В Воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной угрозе для этих регионов.
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