Татьяна Забожко, редактор ленты
Россияне сбросили фосфорные бомбы в районе Авдеевки – Братчук
Российские войска применили под Авдеевкой Донецкой области фосфорные бомбы.
Видео бомбардировки обнародовал спикер Украинской добровольческой армии Юг, глава общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.
Сейчас смотрят
Кадры с места событий ему предоставили украинские защитники, дислоцирующиеся на этом направлении.
Военные уточняют, что по их позициям фосфорные бомбы не попали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 597-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загрузка
Видео