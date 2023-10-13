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Татьяна Забожко, редактор ленты

Россияне сбросили фосфорные бомбы в районе Авдеевки – Братчук

Фосфорні бомби під Авдіївкою

Российские войска применили под Авдеевкой Донецкой области фосфорные бомбы.

Видео бомбардировки обнародовал спикер Украинской добровольческой армии Юг, глава общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Кадры с места событий ему предоставили украинские защитники, дислоцирующиеся на этом направлении.

Военные уточняют, что по их позициям фосфорные бомбы не попали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 597-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Авдеевка, Бомба, Война в Украине, Донецкая область, Російська агресія, РФ
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