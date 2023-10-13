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Татьяна Забожко, редактор ленты

Взрывы в Кривом Роге и фосфорные бомбы по району Авдеевки: главные события ночи 13 октября

Головне за ніч

13 октября с ночи до утра российские войска поливали огнем Херсон и районы области.

Ориентировочно в -5:30 утра были слышны взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области.

Кроме того, под удар фосфорными бомбами попал район Авдеевки.

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Взрывы в Херсоне и области

Мощные взрывы в Херсоне раздавались около часа ночи.

Тогда же от вражеских ударов страдал Бериславский район.

По данным Telegram-каналов, оккупанты запускали в направлении района корректируемые авиабомбы.

Российские войска продолжили поливать огнем Херсон с оккупированного левого берега Днепра после пяти утра.

В областной военной администрации подробности пока не предоставляли.

Взрывы в Кривом Роге

Ориентировочно в 06:30 утра 13 октября в Кривом Роге было слышно звуки, похожие на взрывы.

В это время в Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях была объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

Сброс фосфорных бомб в районе Авдеевки

О том, что российские войска применили под Авдеевкой Донецкой области фосфорные бомбы, сообщил спикер Украинской добровольческой армии Юг, глава общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

Кадры с места событий ему предоставили украинские защитники, дислоцирующиеся на этом направлении.

Военные уточнили, что по их позициям фосфорные бомбы не попали.

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