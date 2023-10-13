Взрывы в Кривом Роге и фосфорные бомбы по району Авдеевки: главные события ночи 13 октября
13 октября с ночи до утра российские войска поливали огнем Херсон и районы области.
Ориентировочно в -5:30 утра были слышны взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области.
Кроме того, под удар фосфорными бомбами попал район Авдеевки.
Подробнее о главных событиях ночи и утра читайте в подборке Фактов ICTV.
Взрывы в Херсоне и области
Мощные взрывы в Херсоне раздавались около часа ночи.
Тогда же от вражеских ударов страдал Бериславский район.
По данным Telegram-каналов, оккупанты запускали в направлении района корректируемые авиабомбы.
Российские войска продолжили поливать огнем Херсон с оккупированного левого берега Днепра после пяти утра.
В областной военной администрации подробности пока не предоставляли.
Взрывы в Кривом Роге
Ориентировочно в 06:30 утра 13 октября в Кривом Роге было слышно звуки, похожие на взрывы.
В это время в Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях была объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.
Сброс фосфорных бомб в районе Авдеевки
О том, что российские войска применили под Авдеевкой Донецкой области фосфорные бомбы, сообщил спикер Украинской добровольческой армии Юг, глава общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.
Кадры с места событий ему предоставили украинские защитники, дислоцирующиеся на этом направлении.
Военные уточнили, что по их позициям фосфорные бомбы не попали.
Загрузка