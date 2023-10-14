В Донецкой области россияне из РСЗО Смерч убили 11-летнего мальчика
Российские оккупанты атаковали село Багатир Донецкой области из РСЗО Смерч — погиб 11-летний мальчик.
Об этом сообщают в Национальной полиции Украины.
Мальчик всего два дня назад отпраздновал свой 11-й день рождения. Его 31-летняя мама и 6-летний братик получили ранения. Их госпитализировали.
Всего зафиксировано девять прилетов по жилому сектору. Повреждены 20 частных домов, церковь, школа, гражданские авто и электросеть.
Некоторые люди в момент обстрела успели спрятаться в подвалах, другие выжили под руинами собственных домов.
Правоохранители зафиксировали военное преступление Российской Федерации. Предварительная правовая квалификация — ч. 2 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 598-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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