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Марта Бондаренко, редактор ленты

Утром оккупанты обстреляли Берислав, погибла женщина

Берислав
Херсонська обласна прокуратура
Берислав
Утром оккупанты обстреляли Берислав, погибла женщина
Берислав
Берислав
Утром оккупанты обстреляли Берислав, погибла женщина

Около 06:00 российские военные ударили по городу Берислав Херсонской области — попали в частный дом.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Под завалами дома оказалась 60-летняя женщина. От полученных травм она погибла.

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В Херсонской областной прокуратуре заявили, что атака осуществлена управляемыми авиабомбами.

Берислав

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Под процессуальным руководством Бериславской окружной прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 598-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Фото: Херсонская областная прокуратура

Война в Украине, Взрыв, Херсонская область
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