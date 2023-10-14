Утром оккупанты обстреляли Берислав, погибла женщина

Около 06:00 российские военные ударили по городу Берислав Херсонской области — попали в частный дом.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Под завалами дома оказалась 60-летняя женщина. От полученных травм она погибла.

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В Херсонской областной прокуратуре заявили, что атака осуществлена управляемыми авиабомбами.

Под процессуальным руководством Бериславской окружной прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 598-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Фото: Херсонская областная прокуратура

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