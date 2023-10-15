Татьяна Забожко, редактор ленты
Два человека погибли: РФ сбросила авиабомбу на село под Изюмом
Около 02:30 15 октября российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Дружелюбовке Харьковской области.
В селе, что в Изюмском районе, разрушен частный дом, вспыхнул пожар.
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Погибли 57-летний мужчина и 54-летняя женщина.
Еще одна женщина с осколочным ранением госпитализирована в удовлетворительном состоянии.
Полномасштабная война в Украине длится уже 599-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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