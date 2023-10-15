Два человека погибли: РФ сбросила авиабомбу на село под Изюмом

Около 02:30 15 октября российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Дружелюбовке Харьковской области.

В селе, что в Изюмском районе, разрушен частный дом, вспыхнул пожар.

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