В Севастополе гремят взрывы – у Развожаева “все спокойно”

Утром 15 октября в пока оккупированном Севастополе раздаются взрывы.

Так называемый губернатор Михаил Развожаев оперативно отреагировал на чрезвычайное происшествие.

Сейчас смотрят

Коллаборант убеждает, что в городе “все спокойно”, а громкие звуки в районе Северного молла – “это учения Черноморского флота РФ с применением реактивных бомбометов”.

Полномасштабная война в Украине длится уже 599-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.