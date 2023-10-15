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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Севастополе гремят взрывы – у Развожаева “все спокойно”

Севастополь
Фото: Pixabay

Утром 15 октября в пока оккупированном Севастополе раздаются взрывы.

Так называемый губернатор Михаил Развожаев оперативно отреагировал на чрезвычайное происшествие.

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Коллаборант убеждает, что в городе “все спокойно”, а громкие звуки в районе Северного молла – “это учения Черноморского флота РФ с применением реактивных бомбометов”.

Полномасштабная война в Украине длится уже 599-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Крым, Севастополь
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