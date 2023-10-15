Выпущено почти 40 артснарядов и дрон: что известно об обстреле Днепропетровщины
Ночью 15 октября российские войска атаковали Днепропетровскую область тяжелой артиллерией и дроном.
Около 40 артснарядов россияне направили на Никополь и Марганецкую общину.
В Никополе из-за обстрела вспыхнул частный дом. Еще восемь домов и одно хозяйственное сооружение было повреждено.
Задело также линию электропередачи, микроавтобус и 10 солнечных панелей.
– Обследование атакованных территорий продолжается. Но главное, что люди целые, – говорит руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.
Кроме того, в небе над Днепропетровской областью украинские защитники уничтожили вражеский беспилотник.
Полномасштабная война в Украине длится уже 599-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Сергей Лысак
Фото: Сергей Лысак
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