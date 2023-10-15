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Татьяна Забожко, редактор ленты

Выпущено почти 40 артснарядов и дрон: что известно об обстреле Днепропетровщины

Обстріл Дніпропетровської області 15 жовтня 2023

Ночью 15 октября российские войска атаковали Днепропетровскую область тяжелой артиллерией и дроном.

Около 40 артснарядов россияне направили на Никополь и Марганецкую общину.

В Никополе из-за обстрела вспыхнул частный дом. Еще восемь домов и одно хозяйственное сооружение было повреждено.

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Задело также линию электропередачи, микроавтобус и 10 солнечных панелей.

– Обследование атакованных территорий продолжается. Но главное, что люди целые, – говорит руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

Кроме того, в небе над Днепропетровской областью украинские защитники уничтожили вражеский беспилотник.

Полномасштабная война в Украине длится уже 599-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

Война в Украине, Днепропетровская область, Никополь, Російська агресія, РФ
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