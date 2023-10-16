Херсон с самого утра обстреливают оккупанты: что известно

В Херсоне с самого утра неспокойно: в городе слышны взрывы.

Об этом в соцсетях сообщают местные жители.

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