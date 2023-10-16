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Разбитые дома, магазины, церковь, электросети: ночью враг обстрелял Днепропетровскую область

Разбитые дома, магазины, церковь, электросети: ночью враг обстрелял Днепропетровскую область

Ночью российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетами и реактивной артиллерией — есть разрушения гражданской инфраструктуры. Жертв нет.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, одну из вражеских ракет сбили военные из Воздушного командования Восток. Другая ракета попала по территории Днепровского района.

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Кроме того, побиты пятиэтажка, три частных дома, хозяйственная постройка, авто и остановка транспорта. Задело газопровод и четыре линии электропередач. Без света остались почти полторы тысячи семей.

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В Марганецкой общине побиты два дома, религиозный объект и электросети. К счастью, ночные удары и обстрелы не привели к человеческим жертвам.

Фото: Сергей Лысак

Война в Украине, Взрыв, Днепропетровская область
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