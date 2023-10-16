Полтавскую область россияне атаковали ракетами и БпЛА: среди раненых ребенок

Этой ночью российские военные атаковали Полтавщину ракетами и ударными дронами. Взрывы раздавались в Миргородском районе.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

По его словам, попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет. Однако обломки ракеты повредили несколько частных домов.

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По предварительной информации пострадали три человека, среди них один десятилетний ребенок. Все госпитализированы. Погибших нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 600-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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