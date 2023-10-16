Марта Бондаренко, редактор ленты
В Хмельницком во время воздушной тревоги работала ПВО — мэр
Сегодня ночью, 16 октября, в Хмельницком во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщил мэр города Александр Симчишин.
По его словам, хорошо отработали силы противовоздушной обороны.
Сейчас смотрят
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загрузка
Видео
Украинцы не могут покинуть сектор Газа | Вызовы для правительства Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Впервые за 18 лет! Поезд Львов-Варшава | Произведение Франка ожило | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023