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Всю ночь РФ терроризировала Кировоградскую область ракетами и дронами, есть попадания

Всю ночь РФ терроризировала Кировоградскую область ракетами и дронами, есть попадания

Ночью российский враг терроризировал Кировоградскую область ракетами и ударными дронами Shahed.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

По его словам, в области работали наши силы противовоздушной обороны. Есть сбития, но, к сожалению, есть и попадания.

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Утром в Воздушных силах сообщили, что оккупанты атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М, пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 12 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили две авиаракеты Х-59 и 11 дронов Shahed.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 600-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Всю ночь РФ терроризировала Кировоградскую область ракетами и дронами, есть попадания

Война в Украине, Кировоградская область
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