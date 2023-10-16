Всю ночь РФ терроризировала Кировоградскую область ракетами и дронами, есть попадания
Ночью российский враг терроризировал Кировоградскую область ракетами и ударными дронами Shahed.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
По его словам, в области работали наши силы противовоздушной обороны. Есть сбития, но, к сожалению, есть и попадания.
Одного человека госпитализировали. Разрушений гражданской инфраструктуры нет.
Утром в Воздушных силах сообщили, что оккупанты атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М, пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 12 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили две авиаракеты Х-59 и 11 дронов Shahed.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 600-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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