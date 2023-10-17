Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации
Одного опустили головой в выгребную яму, другого заставили прыгать голышом: в Одесской области подростки издевались над школьниками
Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
Из Львова отправился первый рейс на Варшаву: маршрут, цена билета и где приобрести
В Киеве из многоэтажки выпал 12-летний ребенок
Происшествия Срочно
Срочно
Татьяна Забожко, редактор ленты

Атака дронов: ночью в Одесской области гремели взрывы

Вибух
Фото: Depositphotos

Ночью 17 октября российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Об угрозе в Воздушных силах ВСУ сообщили в 02:18.

В половине третьего там конкретизировали, что вражеские дроны направляются в Белгород-Днестровский район.

Сейчас смотрят

Около трех утра БпЛА полетели в направлении Одесского района.

Сразу после этого местные жители стали сообщать о взрывах.

Миновала угроза для области в 03:43.

Результаты боевой работы украинских защитников уточняются.

Одесская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Одного опустили головой в выгребную яму, другого заставили прыгать голышом: в Одесской области подростки издевались над школьниками
булінг у школі
Есть решение по ракетам, отдельное внимание — защите Юга: Зеленский об итогах визита в Одессу
Атака дронов: ночью в Одесской области гремели взрывы
Зеленский в Одессе: обговорил потребности в системах ПВО и подготовку к зиме
Атака дронов: ночью в Одесской области гремели взрывы
Отвратительные атаки РФ: в Румынии обнаружили новые обломки Шахедов после ударов по Украине
Атака дронов: ночью в Одесской области гремели взрывы
Нашли воронку: в Румынии продолжают падать дроны после атак РФ
Дрони Шахед

Загрузка

Игры
Видео
Массово уничтожают технику РФ: как работают артиллеристы Нацгвардии на передовой

Россияне продолжают атаковать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытаясь захватить новые территории, они закидывают позиции наших военнослужащих, а также мирные города и села боеприпасами всех калибров, атакуя и с неба, и с земли.

Владислав Круглов
Важное заявление о графиках отключения света Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Атака дронов: ночью в Одесской области гремели взрывы
Военком организовывал фейковую службу для 7 футболистов | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Атака дронов: ночью в Одесской области гремели взрывы
БТР оккупанта переехал гражданский автомобиль | Выставить РФ из ОБСЕ | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Атака дронов: ночью в Одесской области гремели взрывы
Девять авиабомб по Херсону | Миргород под атакой | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Атака дронов: ночью в Одесской области гремели взрывы
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь