Татьяна Забожко, редактор ленты
Атака дронов: ночью в Одесской области гремели взрывы
Ночью 17 октября российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.
Об угрозе в Воздушных силах ВСУ сообщили в 02:18.
В половине третьего там конкретизировали, что вражеские дроны направляются в Белгород-Днестровский район.
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Около трех утра БпЛА полетели в направлении Одесского района.
Сразу после этого местные жители стали сообщать о взрывах.
Миновала угроза для области в 03:43.
Результаты боевой работы украинских защитников уточняются.
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