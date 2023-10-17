Два прилета по Славянску: россияне попали в общежитие аграрного вуза
Ночью 17 октября российские войска нанесли ракетный удар по центру Славянска Донецкой области.
– Неспокойная ночь в Славянске – ночью было два прилета в центр города по улице Свободы, – сообщил в видео глава города Вадим Лях.
Попали оккупанты в общежитие Луганского аграрного университета.
К счастью, отмечает мэр Славянска, обошлось без жертв.
Полномасштабная война в Украине длится уже 601-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Вадим Лях
Фото: Вадим Лях
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Россияне продолжают атаковать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытаясь захватить новые территории, они закидывают позиции наших военнослужащих, а также мирные города и села боеприпасами всех калибров, атакуя и с неба, и с земли.Владислав Круглов