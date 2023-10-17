Два прилета по Славянску: россияне попали в общежитие аграрного вуза

Ночью 17 октября российские войска нанесли ракетный удар по центру Славянска Донецкой области.

– Неспокойная ночь в Славянске – ночью было два прилета в центр города по улице Свободы, – сообщил в видео глава города Вадим Лях.

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Попали оккупанты в общежитие Луганского аграрного университета.

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К счастью, отмечает мэр Славянска, обошлось без жертв.

Полномасштабная война в Украине длится уже 601-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Вадим Лях

Фото: Вадим Лях

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