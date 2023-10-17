Чиновник ГСЧС не указал в декларации имущество жены на 13 млн грн — ГБР

Государственное бюро расследований объявило подозрение чиновнику Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, который несколько лет не декларировал имущество жены на почти 13 млн грн.

По данным следователей ГБР, в декларации за 2020 год он якобы забыл указать, что она владеет четырьмя квартирами, четырьмя нежилыми помещениями, четырьмя паркоместами, жилым домом и земельным участком.

Все эти объекты недвижимого имущества находятся на территории Киева и области. Сведения о доходах, указанные должностным лицом, отличались от правдивых на общую сумму 11,9 млн грн.

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Кроме того, уже в декларации за 2021 год он не указал еще одну квартиру, которую его жена получила в собственность. На этот раз разница была в 12,7 млн грн.

Ему объявлено о подозрении в декларировании недостоверной информации — ч. 2 ст. 366-2 УКУ.

Ему грозит штраф от 4 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественные работы от 150 до 240, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Источник : ГБР

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