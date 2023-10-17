Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации
Одного опустили головой в выгребную яму, другого заставили прыгать голышом: в Одесской области подростки издевались над школьниками
Из Львова отправился первый рейс на Варшаву: маршрут, цена билета и где приобрести
Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
В Киеве из многоэтажки выпал 12-летний ребенок
Происшествия
Валентина Летяк, редактор ленты

Чиновник ГСЧС не указал в декларации имущество жены на 13 млн грн — ГБР

Чиновник ГСЧС не указал в декларации имущество жены на 13 млн грн — ГБР
Фото: Pixabay

Государственное бюро расследований объявило подозрение чиновнику Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, который несколько лет не декларировал имущество жены на почти 13 млн грн.

По данным следователей ГБР, в декларации за 2020 год он якобы забыл указать, что она владеет четырьмя квартирами, четырьмя нежилыми помещениями, четырьмя паркоместами, жилым домом и земельным участком.

Все эти объекты недвижимого имущества находятся на территории Киева и области. Сведения о доходах, указанные должностным лицом, отличались от правдивых на общую сумму 11,9 млн грн.

Сейчас смотрят

Кроме того, уже в декларации за 2021 год он не указал еще одну квартиру, которую его жена получила в собственность. На этот раз разница была в 12,7 млн грн.

Ему объявлено о подозрении в декларировании недостоверной информации — ч. 2 ст. 366-2 УКУ.

Ему грозит штраф от 4 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественные работы от 150 до 240, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Читайте также
Евродепутаты призвали Зеленского наложить вето на законопроект о э-декларировании
Європарламент

Источник: ГБР
ГБР, Декларация, ДСНС, Київ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Уничтоженный Су-25, рекорд украинских дронов, атака РФ по Херсонской области: главные новости 16 октября
Чиновник ГСЧС не указал в декларации имущество жены на 13 млн грн — ГБР
В списке Золотов: объявлено подозрение 20 работникам ФСБ за преступления во время Евромайдана
Віктор Золотов, глава Росгвардії
Зажимали пальцы гвоздодерами: в Киеве двое мужчин до смерти замучили знакомого
Чиновник ГСЧС не указал в декларации имущество жены на 13 млн грн — ГБР
ГБР сообщило подозрение по делу фиктивной военной службы футболистов Прикарпатья
ФК Прикарпаття
В Киеве начинают подключать тепло в жилых домах — Кличко
Опалення

Загрузка

Игры
Видео
Массово уничтожают технику РФ: как работают артиллеристы Нацгвардии на передовой

Россияне продолжают атаковать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытаясь захватить новые территории, они закидывают позиции наших военнослужащих, а также мирные города и села боеприпасами всех калибров, атакуя и с неба, и с земли.

Владислав Круглов
Оккупанты стреляли им в спину: истории учителей из Балаклеи, переживших русский плен
Чиновник ГСЧС не указал в декларации имущество жены на 13 млн грн — ГБР
Почему США тормозит поставки оружия в Украину: как работает ленд-лиз
Чиновник ГСЧС не указал в декларации имущество жены на 13 млн грн — ГБР
Важное заявление о графиках отключения света Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Чиновник ГСЧС не указал в декларации имущество жены на 13 млн грн — ГБР
Военком организовывал фейковую службу для 7 футболистов | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Чиновник ГСЧС не указал в декларации имущество жены на 13 млн грн — ГБР
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь