В Крыму до утра гремели взрывы: оккупанты говорят, что сбивали дроны
17 октября в пока что оккупированном Крыму было громко до самого утра.
Сначала взрыв в четыре утра прогремел в Новофедоровке.
Затем в течение 30 минут – с 05:30 до 06:00 – четыре мощных взрыва было слышно юго-западнее Красноперекопска.
После последнего, по свидетельству очевидцев, было видно зарево.
Так называемый глава правительства оккупированного Крыма Сергей Аксенов убеждает, что в течение ночи средствами радиоэлектронной борьбы было уничтожено, а силами противовоздушной обороны сбито восемь беспилотников.
К слову, несколько громких звуков слышали люди и в восемь утра в Севастополе.
Это уже, убеждает так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев, были учения с применением реактивных бомбометов в районе Северного и Южного моллов.
Пользуясь случаем, Развожаев также анонсировал учебные артиллерийские стрельбы кораблей Черноморского флота РФ на внешнем рейде ориентировочно с 10:00 до 10:30.
Полномасштабная война в Украине длится уже 601-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Сергей Аксенов, Михаил Развожаев, Крымский ветер
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