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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Крыму до утра гремели взрывы: оккупанты говорят, что сбивали дроны

Дрон у небі
Фото: Getty Images

17 октября в пока что оккупированном Крыму было громко до самого утра.

Красноперекопськ, Новофедорівка, Севастополь

Сначала взрыв в четыре утра прогремел в Новофедоровке.

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Затем в течение 30 минут – с 05:30 до 06:00 – четыре мощных взрыва было слышно юго-западнее Красноперекопска.

После последнего, по свидетельству очевидцев, было видно зарево.

Так называемый глава правительства оккупированного Крыма Сергей Аксенов убеждает, что в течение ночи средствами радиоэлектронной борьбы было уничтожено, а силами противовоздушной обороны сбито восемь беспилотников.

К слову, несколько громких звуков слышали люди и в восемь утра в Севастополе.

Это уже, убеждает так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев, были учения с применением реактивных бомбометов в районе Северного и Южного моллов.

Пользуясь случаем, Развожаев также анонсировал учебные артиллерийские стрельбы кораблей Черноморского флота РФ на внешнем рейде ориентировочно с 10:00 до 10:30.

Полномасштабная война в Украине длится уже 601-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Сергей Аксенов, Михаил Развожаев, Крымский ветер

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