В Вознесенске после активизации тактической авиации РФ произошел мощный взрыв
В половине четвертого утра 17 октября в Вознесенске Николаевской области прогремел мощный взрыв.
За 15 минут до этого в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе для региона из-за активности вражеской тактической авиации.
Через несколько минут после взрыва воздушную тревогу в регионе отменили.
Подробности в областной военной администрации пока не сообщали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 601-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Россияне продолжают атаковать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытаясь захватить новые территории, они закидывают позиции наших военнослужащих, а также мирные города и села боеприпасами всех калибров, атакуя и с неба, и с земли.Владислав Круглов