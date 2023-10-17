В Вознесенске после активизации тактической авиации РФ произошел мощный взрыв

В половине четвертого утра 17 октября в Вознесенске Николаевской области прогремел мощный взрыв.

За 15 минут до этого в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе для региона из-за активности вражеской тактической авиации.

Через несколько минут после взрыва воздушную тревогу в регионе отменили.

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Подробности в областной военной администрации пока не сообщали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 601-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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