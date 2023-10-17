Взрыв в Вознесенске и удары по аэродромам возле Луганска и Бердянска: главные события ночи 17 октября

Ночью 17 октября российские войска атаковали украинские населенные пункты, применив тактическую авиацию и ударные беспилотники.

Взрывы раздавались в Одесской и Николаевской областях.

Громко было и в оккупированных Луганске и Бердянске.

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Взрывы в Одесской области

Ночью 17 октября российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Об угрозе обстрела дронами Белгород-Днестровского и Одесского районов в Воздушных силах и областной военной администрации предупреждали около трех ночи.

Результаты боевой работы украинских защитников уточняются.

Взрывы в Вознесенске

В половине четвертого утра 17 октября мощный взрыв прогремел в Вознесенске Николаевской области.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе для региона из-за активности вражеской тактической авиации.

Подробности в областной военной администрации пока не сообщали.

Удар по аэродромам вблизи Луганска и Бердянска

17 октября в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ подтвердили успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов российских оккупационных войск вблизи временно захваченных Луганска и Бердянска.

Полномасштабная война в Украине длится уже 601-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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