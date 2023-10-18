Готовил теракт в киевском метро: СБУ сообщила о подозрении спецслужбисту РФ

СБУ собрала масштабную доказательную базу на засекреченного сотрудника российской спецслужбы, который планировал теракт в центре Киева в 2014 году и организовал взрыв “банки с медом” на блокпосту ВСУ под Луганском в 2015 году.

Фигурантом является майор Константин Маслянко с позывным Мексиканец — кадровый сотрудник одной из самых засекреченных российских спецслужб — сил специальных операций минобороны РФ.

Как выяснили следователи, в начале антитеррористической операции на Востоке он прибыл во временно оккупированный Луганск для формирования диверсионно-разведывательных групп и их дальнейшего использования против Украины.

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– Установлено, что злоумышленник действовал под руководством командующего силами спецопераций РФ Валерия Флюстикова и экс-охранника Путина Алексея Дюмина, который тогда был командиром спецназа российского ГРУ, – говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, именно по их указанию Маслянко завербовал жительницу Луганска, которая должна была совершить подрыв в центре Киева.

Для его подготовки фигурант снарядил женщину взрывным устройством, отработал легенду и организовал ее выезд в столицу нашего государства.

Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили террористку и задержали ее в конце 2014 года возле станции метро в Киеве, где она пыталась оставить сумку с 3 кг тротила и электродетонатором.

– Кроме того, установлена причастность подразделения Мексиканца к организации теракта в Станице Луганской в январе 2015 года. Для этого был завербован местный житель, который принес на блокпост ВСУ трехлитровую банку с медом, в которой находилась взрывчатка. Тогда в результате подрыва погиб украинский военный, еще двое — были ранены, – рассказали следователи.

Впоследствии сотрудники Службы безопасности задержали исполнителя теракта и собрали достаточную доказательную базу, чтобы он получил реальный срок заключения. По имеющимся данным, после начала полномасштабного вторжения РФ Мексиканца также привлекли к разведывательно-подрывной деятельности против Украины, и он находится на временно оккупированной части на Востоке.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Маслянко о подозрении по следующим статьям УКУ:

ч. 3 ст. 15 и ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на совершение теракта по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение и передача взрывного устройства).

Поскольку злоумышленник находится на неподконтрольной Украине территории, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против нашего государства.

Источник : СБУ

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