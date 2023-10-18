Одновременно с Днепром: в Запорожье слышны взрывы

Утром 18 октября в Запорожье, как и в Днепре, прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

За несколько минут до взрывов руководитель областной военной администрации Юрий Малашко предупреждал, что враг может применить баллистическое вооружение.

Полномасштабная война в Украине длится уже 602-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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