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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Пламя охватило супермаркет: в Харькове из-за пожара эвакуировали людей

Пламя охватило супермаркет: в Харькове из-за пожара эвакуировали людей

Вечером в Харькове в Индустриальном районе произошел пожар в супермаркете Класс.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковщины.

— По прибытию на место спасатели установили, что горит облицовка стены на площади 100 кв. м и крыша трехэтажного здания на площади около 200 кв. м. Чрезвычайники эвакуировали 30 человек. Предварительно, травмированных нет, — говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, по состоянию на 19:00 пожар локализовали, сейчас продолжается тушение очагов возгорания.

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Пламя охватило супермаркет: в Харькове из-за пожара эвакуировали людей
Фото: ДСНС
Пламя охватило супермаркет: в Харькове из-за пожара эвакуировали людей
Фото: ДСНС
Пламя охватило супермаркет: в Харькове из-за пожара эвакуировали людей
Пламя охватило супермаркет: в Харькове из-за пожара эвакуировали людей

Как отметил корреспондент Суспільного, огня по состоянию на 19:17 не видно. Спасатели продолжают проливать водой стены, крышу, работают внутри здания. Супермаркет обесточен.

К слову, в среду, 18 октября, в Харькове слышны звуки взрывов.

Пожар, Харьковская область
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