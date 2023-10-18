Пожар в гостинице и разрушение 7 частных домов: РФ снова обстреляла Днепропетровщину

РФ снова била по Днепропетровской области, в результате чего есть пострадавший.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак.

— Тяжелый день. Кроме атаки по Днепровскому району, 4 артобстрела Никополя. Пострадал 36-летний мужчина. Он в удовлетворительном состоянии. Будет лечиться дома, — написал он в Telegram.

Кроме того, после атаки оккупантов загорелся отель, были повреждены 7 частных домов и 4 хозяйственные постройки.

Сейчас смотрят

По уточненной информации, из-за ракетного удара по Обуховке уничтожен один дом и 21 — поврежден. Побиты 11 хозяйственных построек и одна разрушена.

Напомним, что ночью 16 октября российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетами и реактивной артиллерией, в результате чего была разрушена гражданская инфраструктура.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.